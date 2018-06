General toma posse no Comando Sudeste

O Comando Militar do Sudeste, com base em São Paulo, terá a partir de hoje um novo titular. Na presença do comandante do Exército, general de Exército Enzo Peri, assumirá o posto o general de Divisão Adhemar da Costa Machado Filho, que substitui o general de Exército João Carlos Vilela Morgero. Tendo participado de missões do Exército brasileiro no Haiti, Morgero estava no cargo desde abril passado.

O general Adhemar chefiou o Centro de Comunicação Social do Exército. Modernizou o serviço, criando canais facilitadores do trabalho dos jornalistas.

A solenidade está marcada para as 10h30, no QG do Comando Sudeste, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab estarão presentes.