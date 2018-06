Genoino afirma que militares já deram aval ao projeto

A "investigação" a que se refere Genoino significa tomar depoimentos e cruzar informações para chegar à identificação de responsáveis pela repressão e por crimes cometidos no regime militar. Mas a formatação final da comissão não permite responsabilizar juridicamente essas pessoas.

Genoino disse que já conversou com 16 líderes da base aliada e com os líderes do PPS e do PSDB, partidos de oposição. Ele disse que a pretensão é votar o projeto este mês.