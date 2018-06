Genro anuncia 12 secretários no RS

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), anunciou anteontem, em Porto Alegre, os nomes de mais 12 secretários. Genro diversificou seu secretariado com políticos do PT, PTB, PC do B e PDT. "Acabamos de consolidar a maior frente política democrática e progressista da história do Estado do Rio Grande do Sul depois da Legalidade, em 1961, com a presença do PDT no nosso governo", disse Genro.

O governador eleito já tinha nomeado outros cinco secretários, todos do PT. Ainda estão vagas as pastas dos Esportes e o Gabinete dos Prefeitos, que devem ficar com o PDT; a Secretaria da Segurança, cujo mais cotado é o atual superintendente da Polícia Federal no RS, delegado Ildo Gasparetto; e a Comunicação, com a assessora de Tarso, Vera Spolidoro. / LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO