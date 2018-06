Gente a perigo! Ainda não deu para entender direito o que pretende esse tal Movimento dos Sem-Namorado, que juntou 3 mil simpatizantes no domingo no Parque do Ibirapuera. Espera-se que não vá pelo mesmo caminho dos sem-terra em matéria de filosofia e ação. Parece bobagem, mas, quando, enfim, começarem as invasões, talvez seja tarde demais para controlar os solteiros rebelados. Ninguém tem o direito de tomar à força a namorada de ninguém, ainda que seja uma dessas improdutivas ou da horta de Rico Mansur, cuja reputação no MSN regula com a de qualquer latifundiário no MST. Sem-namorado tem mais de ir à luta. O que surpreende, no caso, é a troca da conquista individual pelo protesto coletivo. Solteiros e solteiras, unidos, se não deixam de sê-lo, já viu, né? Não demora, vão fazer arrastão nas noites da Vila Madalena. Não ri, não, porque no início todo mundo também achava a maior graça no MST. Depois não diga que não foi avisado! EMBAIXO DOS CARACÓIS O público que na noite de sábado lotou o Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, saiu do show de Caetano Veloso com uma pulga atrás da orelha: afinal, o artista caiu do palco acidentalmente quando cantava Força Estranha ou quis dizer alguma coisa com aquilo? Foi, por via das dúvidas, aplaudido de pé! Vice é o...! Desabafo de Rubinho Barrichello sobre os resultados esportivos do último fim de semana: "Michael Phelps e Rafael Nadal ficaram em segundo lugar e ninguém fez piadinha a respeito." O golpe das sextas-feiras O PSDB pode repetir a manobra que o levou a aprovar a CPI da Petrobrás na semana passada. Pelos cálculos da direção nacional do partido, se os senadores tucanos voltarem a trabalhar escondidos nas próximas três sextas-feiras, o governo Lula cai. Só um toque Atenção senhores pais: o próximo Criança Esperança será comandado por Wolf Maia. Ok?! São Marcos não é santo Pelo jeito como critica abertamente o time do Palmeiras, francamente, o goleiro Marcos está de olho na vaga do técnico Vanderlei Luxemburgo para seguir no clube quando pendurar as chuteiras, né não?! E aí, não vai fazer nada? Colocaram de novo a mãe de Ciro Gomes no meio das denúncias sobre a farra das passagens da Câmara. Enquanto o deputado não quebrar a cara de uns e outros, seus adversários não vão sossegar. Esquina corintiana Conversa de segunda-feira: "Se o Ronaldo perdesse peso com a mesma facilidade com que perdeu gols contra o Botafogo..."