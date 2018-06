Gente de esquerda Eis que Barack Obama é um presidente canhoto. É o oitavo líder do mundo livre a escrever com a mão esquerda, e, além disso, gosta de chá gelado de amora - o que não vem ao caso. O fato é que a vitória de Obama traz à tona uma série de questões pertinentes sobre a categoria. Por exemplo: uma das conotações de canhoto é "sinistro", que em latim significa tanto pernicioso quanto agourento. E "canhoto" é sinônimo de demônio. Nos tempos da Inquisição, eles eram considerados mensageiros da morte, praticantes de bruxarias e enviados do Diabo. Está na Bíblia: "A mão direita de Javé faz proezas! A mão direita de Javé é excelsa!", e assim o termo "direito" se relaciona ao correto, ao justo e ao bom, e o "destro" à destreza. Para piorar, há quem acredite que Alá tem duas mãos direitas. Os canhotos que se virem. Aproximadamente 90% da população é destra, os demais abrem as latas com dificuldade, mancham os dedos de tinta de caneta e se entortam inteiros para usar tesouras. As carteiras escolares em geral têm apoio de um lado só, obrigando o canhoto a se encurvar para escrever. E mais: eles não têm vez em esportes como o polo, pois são proibidos de usar a mão mais habilidosa. Réguas, fitas métricas, agendas telefônicas, teclados, todos seguem a ordem tradicional da esquerda para a direita. Só recentemente foram lançados no mercado relógios que correm no sentido anti-horário, para quem vê o mundo no esquema invertido. Mas há sinais de resistência. Em 13 de agosto do ano passado, Dia Mundial do Canhoto, o senador Marco Maciel fez um emocionado discurso pró-esquerda, reivindicando carteiras escolares diferenciadas. "Como canhoto, observo que somos uma minoria esquecida", disse ele, aos chefes do Poder Executivo. "A Constituição de 1988, sr. presidente, foi altamente inovadora, em especial no que diz respeito às minorias: adolescentes, idosos, índios, igualdade étnica etc., sem contar a ampla cobertura na área de Previdência Social, mas nada dispõe sobre os canhotos. Enfim, os canhotos também são filhos de Deus." Há inclusive provas de sua superioridade: dos cinco criadores do Macintosh, quatro pertenciam à confraria, assim como metade dos Beatles (Paul e Ringo) e dois dos três astronautas da Apolo 11 (Neil Armstrong e Buzz Aldrin). Aliás, o primeiro passo do homem na Lua foi com o pé esquerdo. Reza a lenda que os ursos polares são todos canhotos e que os papagaios usam a pata esquerda com notável habilidade. Além disso, os canhotos enxergam melhor debaixo d?água e pensam mais rápido em tarefas que exigem intensa troca de informação entre os dois lados do cérebro. Por essas e outras, já estava na hora de o mundo mudar de mão.