Gerador quebra e deixa Chiclete com Banana mudo O gerador de energia do trio elétrico Camaleão, comandado pelo Chiclete com Banana, estourou e deu um susto no grupo e nos foliões que acompanhavam o desfile deste domingo de carnaval. O problema aconteceu na metade do percurso do circuito Osmar/Campo Grande, de oito quilômetros, perto da Praça Castro Alves. A fumaça que saiu do carro principal do bloco assustou os foliões, mas não houve maiores problemas - tirando o fato de o trio ter ficado em silêncio por 15 minutos. O problema foi contornado e a banda voltou a fazer sua apresentação, para alegria dos chicleteiros - como são chamados os fãs.