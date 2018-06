Gerente da Anac diz que pista de Congonhas 'é uma armadilha'

O gerente de Padrões de Avaliação de Aeronaves da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), comandante Gilberto Schittini, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a pista principal do aeroporto de Congonhas "continua sendo uma armadilha" e que pousos e decolagens seriam mais seguros se estivessem em vigor as normas da Instrução Suplementar (IS) RBHA 121-189, emitida em 31 de janeiro e mais tarde definida como mero "estudo interno" pela ex-diretora da agência Denise Abreu. Com a ressalva de que "não há motivo para alarme", o comandante disse que o principal problema da pista principal de Congonhas, mesmo depois da reforma concluída em 29 de junho, é não ter uma área de segurança (escape), que permita a parada de um avião em caso, por exemplo, da interrupção de emergência de uma decolagem. "Se tiver abortivo de decolagem em alta velocidade, o avião termina fora da pista. A pista de Congonhas é pequena, é um porta-aviões", definiu o comandante. Segundo Schittini, a IS RBHA 121-189 resume "precauções de segurança que têm que ser tomadas". Responsável técnico pela elaboração da IS, Schittini afirmou que as normas proíbem, sim, o pouso de aviões com reverso travado, quando a pista estiver molhada. Em depoimento na CPI do Apagão Aéreo da Câmara, na última quinta-feira, Denise insistiu que a IS autorizava os vôos um reverso inoperante. A ex-diretora disse ter se baseado na análise do documento feita pelo superintendente de Segurança Operacional da Anac, coronel Tarcísio Santos. "No dia que o documento tiver validade, ele restringirá o pouso (com reverso travado)", afirmou o comandante. Schittini apontou o trecho da instrução que deixa clara a restrição. "Veja o item 5.2", recomendou. O trecho dá instruções para a engenharia de operações das empresas aéreas. O comandante leu o que considera inquestionável: "Preparar MEL (Lista de Equipamentos Mínimos) do operador (empresa aérea) apresentando a restrição para operação em pista molhada com antiskid (freio "antiderrapagem") e/ou com reverso inoperante." O comandante explica: "Aí está dito que há restrição para operação em pista molhada com reverso inoperante". O outro trecho que reforça a necessidade de uso pleno dos reversos é o que diz: "Após o toque, confirmar a abertura dos ground spoilers (freios localizados nas asas) e usar o máximo reverso assim que possível." Na interpretação dada por Denise Abreu, a norma quer dizer máximo reverso "disponível", embora a palavra não esteja no texto. Questionado sobre o fato de Denise Abreu ter negado que a IS proibia o pouso em pista molhada com reverso travado, Schittini respondeu: "O documento foi feito para técnicos e pilotos, não para advogado." O comandante insistiu, no entanto, que não pretendia criar polêmica com a ex-diretora e falava apenas tecnicamente sobre o documento e sobre a pista principal de Congonhas. Reversos são freios instalados nas turbinas dos aviões. O Airbus A320 da TAM que se acidentou na pista principal de Congonhas, matando 199 pessoas, pousou com o reverso direito travado, por ter apresentado defeito três dias antes. O piloto do avião não conseguiu frear, atravessou a pista principal e o avião explodiu ao se chocar com o prédio da TAM Express, na avenida Washington Luís. Se as normas estivessem em vigor, o avião da TAM não poderia pousar com apenas um reverso na pista de Congonhas. Schittini não quis comentar o caso específico do acidente da TAM. Também evitou desmentir informações da ex-diretora. Mas, indagado se, pelas normas da IS, o pouso em pista molhada tem que ser feito com os dois reversos funcionando, Schittini respondeu: "Tem que ser feito com dois, três, quatro reversos, com quantos reversos a aeronave tiver."