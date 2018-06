Gerente de lanchonete é baleado durante assalto

Uma pessoa foi baleada no final da noite desta sexta-feira, 8, durante assalto à loja do McDonald´s localizada na altura do quilômetro 24 da pista sentido capital-interior da Rodovia Raposo Tavares, no bairro de Granja Viana, em Cotia, região oeste da Grande São Paulo.

Armados de revólver e ocupando três motos, três, de um total de seis bandidos, invadiram a lanchonete e foram diretamente para os fundos após dominar o gerente, Daniel Dourado de Souza, de 25 anos. No momento, havia dezenas de pessoas no estabelecimento, mas a maioria só percebeu que o local estava sendo assaltando após um tiro ser disparado contra a vítima.

Ao dominarem o gerente, que foi agredido com chutes e socos, os bandidos, todos de rosto à mostra, exigiram que o rapaz abrisse o cofre, mas a vítima disse que somente os seguranças da empresa de transporte de valores tinham acesso ao compartimento. Irritado, um dos bandidos baleou Daniel. Ele acabou sendo atingido no peito e está internado, mas consciente. O trio fugiu levando cerca de R$ 250,00.

As imagens do assalto foram gravadas pelo circuito interno de TV e, segundo a polícia, estão bem nítidas, o que pode facilitar a identificação e, uma eventual prisão dos criminosos.