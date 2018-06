Gerente de tráfico é preso no RJ com trouxinhas de maconha Policiais da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) prenderam nesta terça-feira, em flagrante, Robson Farias dos Santos, de 26 anos, na Favela dos Manguinhos, no Rio de Janeiro. Conhecido como Safadinho e Binho, Robson é apontado como gerente do tráfico da comunidade. Com ele foram encontradas 400 trouxinhas de maconha. A prisão de Santos ocorreu durante operação do Drae, iniciada após a informação de que ele estaria na casa dele. No local, oito policiais cercaram a residência e o gerente, desarmado, não reagiu. Santos já tem passagem pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em 2002. De acordo com os policiais, um traficante conhecido como Choque comanda o tráfico de drogas na Favela de Manguinhos.