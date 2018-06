Gerente do BB é preso por golpe de R$ 89 milhões no Pará O gerente Francisco Flávio Carvalho de Souza, da agência do Banco do Brasil do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, foi preso por policiais civis da Divisão de Combate ao Crime Organizado (DCCO), acatando a ordem judicial expedida pelo juiz José Maria Pereira Campos e Silva, da comarca local. Ele reapareceu nesta quinta-feira à noite, por volta de 21h30, na cidade, após ficar sumido por seis horas, levantando a suspeita de que tivesse sido seqüestrado por uma quadrilha e obrigado a fazer a transferência eletrônica de R$ 89,1 milhões para seis contas bancárias em diversos Estados do País. Além dele, já estão presos por envolvimento no golpe milionário outras duas pessoas flagradas em agências bancárias no momento em que tentavam sacar parte do dinheiro. Carlos Fernando Cordeiro de Melo foi preso nesta quinta em Recife (PE). Nesta sexta-feira de manhã, a paulista Cristina Genes de Oliveira, de 35 anos, tentou sacar de uma só vez R$ 287 mil na agência do Bradesco da Rua Santo Antônio, bairro do Comércio, em Belém.