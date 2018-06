Gilberto Carvalho deve se encontrar com lojistas que reclamam de 'rolezinhos'

BRASÍLIA - Antes de embarcar para uma viagem de quase uma semana ao exterior, a presidente Dilma Rousseff determinou ao ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, que receba, em audiência, no Planalto, representantes da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop). O encontro será dia 29, quarta, feira. A Associação quer que o governo federal impeça a realização dos 'rolezinhos', por conta dos prejuízos que eles vêm causando ao comércio, em vários pontos do país, principalmente em São Paulo. O governo não tem como atender ao pedido dos lojistas e já descartou a hipótese, uma vez que não existe base legal para um pedido como este. Mas o Planalto quer ouvir a reivindicação da categoria e abrir o diálogo com todas as frentes possíveis.

Dilma escalou ainda os ministros da Secretaria de Promoção da Igualdade Social (Seppir), Luíza Bairros, e da Cultura, Marta Suplicy, além da secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, para que participem do encontro. O governo quer apresentar a eles propostas que estão em estudo de projetos com opções de lazer para atender a estes jovens, que têm marcado encontro em shoppings pela internet. A reunião está marcada para as 10 horas da próxima quarta-feira.

Preocupação. O Planalto está preocupado com os 'rolezinhos' e quer entender este movimento para evitar que ele se prolifere pelo País e possa causar algum tipo de problema de ordem pública, que se estenda até a realização da Copa do Mundo. Desde o início dos 'rolezinhos', a presidente Dilma mandou que fossem intensificados os estudos que ela já havia encomendado de mais lazer para atender aos jovens de comunidades mais carentes.

A presidente Dilma está preocupada também em não criminalizar os movimentos. Há um temor que qualquer repressão maior possa desencadear uma onda de violência como a que foi vista em junho do ano passado, durante a Copa das Confederações. Desde então a presidente tem tentado uma aproximação com o eleitorado mais jovem e chegou a receber, na época, os lideres dos movimentos do passe livre. Foi neste sentido que a o ministro Gilberto Carvalho, na semana passada, declarou que não concordava com uso de repressão policial contra os jovens que faziam 'rolezinho' porque isso poderia servir para agitar o País. Em tempo pré-eleitoral e que antecede um evento do porte de uma Copa do Mundo, de acordo com um assessor palaciano, é melhor que se tente contornar e evitar qualquer tipo de ato que possa fazer explodir manifestações.

Interlocução. O ministro Gilberto Carvalho dirige a pasta responsável pela interlocução com os movimentos sociais. A direção do PT quer que ele, durante a campanha eleitoral, deixe o PLanalto e vá conduzir diretamente estas negociações, dentro deste processo das eleições. Segundo informações obtidas pelo Estado, não há intenção da presidente Dilma de afastar Gilberto do seu cargo porque ele já tem esta atribuição na Secretaria Geral e já desenvolve este trabalho de interlocução no posto.