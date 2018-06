Gilberto Gil reúne famosos desfile do expresso 2222 O ministro da Cultura, Gilberto Gil, reuniu uma legião de intérpretes famosos em seu trio, o Expresso 2222, no primeiro dia de desfile, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A bordo, estavam - e participaram do show - Ivete Sangalo, Beth Carvalho, Margareth Menezes e Lulu Santos. No Camarote Expresso 2222, quem acompanhava a apresentação era o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). "Sou folião assíduo do carnaval baiano desde que cheguei aqui, em 1975", contou o governador, bastante animado com o show. "Lembro-me do tempo em que estava lá na pipoca."