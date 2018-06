Gilberto Miranda atua nos bastidores das negociações Envolvidos nas articulações para a criação do novo partido têm apontado a presença do empresário Gilberto Miranda nos bastidores das negociações. O ex-senador pelo Amazonas teria participado de conversas com o governador do Estado, Omar Aziz, que entrará no novo partido, e até com vereadores da capital paulista, onde vive atualmente.