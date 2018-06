Gilmar Mendes assina convênios em SC e PR

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cumpre nesta segunda-feira agenda em Santa Catarina e no Paraná. Ele assinará dois convênios do programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê trabalho e capacitação para presos e egressos do sistema carcerário. O objetivo é reduzir a reincidência. Mendes visita Blumenau (SC), onde assinará o convênio com a malharia Hering. Em seguida, vai a Foz do Iguaçu (PR), para assinar o convênio com a hidrelétrica Itaipu Binacional.