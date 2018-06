Gilmar Mendes iguala cela e campo nazista O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, comparou ontem o sistema penitenciário brasileiro a campos de concentração. "De uma maneira geral, estamos em situação tão desumana, tão absurda, que realmente se assemelha a situação de campos de concentração", disse ele, ao abrir o mutirão no sistema em Pernambuco, o 13° Estado a receber o programa no País.