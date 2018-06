Gilmar Mendes nega ter falado com Serra durante julgamento O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nega ter recebido telefonema do presidenciável José Serra (PSDB) na quarta-feira antes de pedir vista no processo sobre a exigência de dois documentos para votar, interrompendo o julgamento que foi retomado na quinta. "Eu não recebi ligação do Serra naquele dia. Isso é fantasia. E aquela coisa de que ele me chamou de "meu presidente" também é fantasiosa", afirmou, negando o que foi noticiado pela Folha de S. Paulo. "Nós somos amigos e ele nunca me trata assim, nos chamamos pelo nome." E acrescentou: "Aquela foto da Folha, sei lá o que foi... Serra estava tenso, e sei lá eu se ele não estava ligando para o presidente do Palmeiras?"