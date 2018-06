Giriboni nega envolvimento com a SL Brasil Edson Giriboni afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que "não mantém influência, vínculo ou participação" na SL Brasil e desconhece o motivo pelo qual os atuais proprietários mantiveram o nome que leva as iniciais de sua mulher. Disse, ainda, que a indicação de José Antônio Rolim de Souza ao cargo de assessor técnico se deu por acordo com a bancada do PV. Por telefone, Rolim afirmou desempenhar a função de representante da SL Brasil "apenas em algumas ocasiões" e a pedido da filha, Julia Rolim de Souza. Afirmou, ainda, que ela já foi sócia de um dos filhos de Giriboni numa "lanchonete" em Itapetininga (SP). A assessoria da Assembleia só informou que a SL Brasil ganhou a concessão por meio de licitação.