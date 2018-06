Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady, desembarcam no País A top model brasileira Gisele Bündchen desembarcou ontem em São Paulo na companhia do marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. Eles partiram, na véspera, de Los Angeles, fizeram escala em Miami e chegaram a Guarulhos, às 10h15, no voo 995, da American Airlines. Esta é a primeira vez que o atleta vem ao Brasil. Os recém-casados andavam separados para despistar curiosos. Brady não usava aliança. Já Gisele estava com um anel na mão esquerda. Ao ver os flashes, a modelo fechou a cara, enquanto seu marido foi simpático com os paparazzi. O passeio do casal não é necessariamente de lua de mel. Gisele teria viajado por causa de uma campanha. A família da modelo e sua assessoria não foram localizadas para comentar a visita e confirmar o destino dos dois no País. Brady e Gisele se casaram em uma cerimônia privada, com poucos familiares, nos EUA, no dia 26 de fevereiro. Na ocasião, parentes de Gisele não quiseram comentar o assunto, mas também não desmentiram o casamento. Ele teria ocorrido numa igreja católica da praia de Santa Mônica.