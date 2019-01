Gisele Bündchen lamenta tragédia em Brumadinho

A modelo Gisele Bündchen se manifestou nas redes sociais depois do rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho.

Acompanhada de foto própria, a modelo postou também duas imagens de antes e depois do rompimento da barragem e o avanço da lama, bem como itens para doação e pontos de recolhimento em Minas Gerais.

Há duas semanas, Gisele se envolveu em polêmica com a ministra da Agricultura Tereza Cristina. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, a ministra disse que a modelo deveria ser uma "embaixadora" do País no exterior, divulgando como o Brasil produz com preservação à natureza e não criticar "sem conhecimento de causa".

Em resposta, Gisele Bündchen enviou uma carta à ministra. “Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente pois, desde 2006, venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade”, escreveu a modelo.