Gisele Bündchen leva Brady a Horizontina A top model brasileira Gisele Bündchen passou o fim de semana com o suposto marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, em Horizontina, cidade natal dela, localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, a 490 quilômetros de Porto Alegre. O encontro reuniu a família Bündchen e alguns amigos para comemorar o 83º aniversário de Walter Bündchen, avô paterno da modelo. Além do encontro familiar, a viagem serviu também para Brady conhecer a cidade natal de Gisele.