Gloria Perez assiste ao desfile das campeãs do Rio A novelista Gloria Perez, no ar com a minissérie Amazônia, chegou a Sambódromo antes das 20h, vestindo uma camiseta da vice-campeã do carnaval deste ano, Acadêmicos do Grande Rio, que será a penúltima escola a desfilar nesta noite. "Adoro este carnaval, e quero ver tudo de perto", comentou Gloria, que pretende descansar assim que acabar a minissérie, no final de março. A previsão é de que só tenha de escrever uma nova novela para Globo em 2009. "Emendei América com Amazônia porque houve um intervalo de quase seis meses entre o fim da novela e o início da minissérie. Agora quero descansar, mas gostaria que minha próxima novela fosse dirigida pelo Marcos Schechtman, porque o nosso trabalho tem dado muito certo. Só não tenho nenhuma idéia no momento porque estou muito concentrada em Amazônia". Gloria Perez e Marcos Schechtman fizeram juntos América e Amazônia. Na programação da Globo, em 5 de março estréia a novela Paraíso Tropical, de Gilberto Braga, que deve ficar no ar até novembro. A ela deve se seguir uma trama de Aguinaldo Silva e, depois, de Benedito Ruy Barbosa.