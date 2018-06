Glossário metaleiro HEAVY METAL: Foi criado pelos ingleses do Black Sabbath nos anos 70 e caracteriza-se por solos e guitarras distorcidas PROGRESSIVE METAL: Estilo inspirado em bandas como Pink Floyd e Genesis. Indicado a quem curte longos solos de guitarra GOTHIC METAL: Teclados e vocais femininos dão clima sombrio e melancólico às músicas MELODIC METAL: ?Mauricinhos? do heavy metal, têm vocalistas que estudaram canto. Destaques: Angra, Shaman e Helloween SYMPHONIC METAL: Une metal a elementos de música clássica. Principal banda: Therion THRASH METAL: Criado em São Francisco nos anos 80 por bandas como Metallica e Slayer, tem influência do punk britânico DEATH METAL: Muitas letras de violência e niilismo. Dá pra sentir o clima pelo nome das bandas Death, Morbid Angel e Obituary BLACK METAL: Cheio de blasfêmias, pentagramas e nomes de entidades satânicas nas letras OUTROS: O War Metal usa temática de guerra; o Viking Metal tem bandas com músicos vestidos de guerreiros nórdicos