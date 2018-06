GM do Brasil

Digam o que disserem de Gilmar Mendes, não se pode tirar do ministro o mérito de ter popularizado o STF, Corte que ele preside e dá visibilidade na mídia desde março de 2008. GM está na boca do povo - quem anda de táxi, conversa com porteiro ou acompanha o noticiário sabe disso. Antes dele, o Supremo que se conhecia no Brasil era o de frango, e olhe lá. As iniciais do ministro nas manchetes de jornal já não remetem mais o leitor incauto para a crise financeira na montadora de automóveis de mesma sigla. GM, hoje, só não ocupa mais espaço que Lula no noticiário porque aí também é covardia. O presidente, como se sabe, é um campeão de audiência imbatível. Mas, se comparado ao ministro Carlos Minc, um craque na arte de aparecer, Gilmar Mendes ganha fácil. Ainda que tamanha exposição não lhe poupe de um certo tipo de crítica normalmente endereçada a juízes de futebol, o brasileiro vai assim, aos poucos, entendendo melhor as regras nem sempre claras da mais alta instância do Poder Judiciário do Brasil. Pense nisso antes de sair por aí queimando o filme do cara. CONSELHOZINHO "Cuidado com o Mangabeira Unger, meu filho!" Papa Bento XVI, no encontro com Lula na biblioteca do Vaticano MAL COMPARANDO Barraco de Luana Piovani parece um bangalô perto do que anda rolando na casa de Suzana Vieira Eu, hein! A Dilma a gente até entende - que Deus perdoe seus dois ex-maridos -, mas e a dona Marisa Letícia, caramba? Por que diabos a primeira-dama foi vestida de viúva ao encontro com o papa? Será? Estudo sueco garante: memória humana melhora a cada geração. Mérito, segundo Marcelo D2, da péssima qualidade da maconha consumida ultimamente em todo mundo. Puxa e estica Vocês já viram o Fábio Júnior posando para anúncio de sua água de colônia nas páginas das revistas de celebridades? O cantor está a cara de Marcel Marceau maquiado para um show de pantomima. Em família Lula pode ir à Antártida na semana que vem visitar parente de polvo ancestral descoberto em censo de animais marinhos. Homônimo do ministro O cantor Lobão não sabe onde foi que errou para merecer a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek. Vai ver o engano foi de Lobão! Pouca vergonha A defesa dos interesses de estudantes e políticos esquentou o debate em Brasília. Parece que o Senado quer liberar a meia, mas o TSE está decidido a punir o troca-troca. Banalização global A passagem de Yoko Ono por São Paulo lembrou um pouco a última estada de Julio Iglesias na cidade. Ninguém lhe deu a menor bola.