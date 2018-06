Gol decide em 8 de fevereiro sobre IPO da Smiles

A empresa afirmou que selecionou bancos que poderão ser contratados para coordenarem um possível IPO da unidade, mas não identificou as instituições.

O Smiles superou 9 milhões de usuários cadastrados no mês passado. Em dezembro, a Gol anunciou a segregação das atividades do Smiles, que passaram a ser conduzidas pela Smiles S.A., controlada pela companhia aérea, seguindo os passos da rival TAM, com a Multiplus.

Nesta segunda-feira, o IFR, serviço da Thomson Reuters, publicou que a Gol contratou BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e Citigroup para promoverem reuniões com investidores na América Latina, Estados Unidos e Europa. Uma possível emissão de bônus pode ser organizada dependendo das condições dos mercados. As reuniões vão ocorrer terça e quarta-feiras.

(Por Alberto Alerigi Jr.)