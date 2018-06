Gol é condenada a pagar pensão mensal A Gol foi condenada anteontem pela Justiça do Rio a pagar pensão mensal para mais uma família de vítima do acidente com o voo 1907, que matou 154 pessoas em setembro de 2006. O recurso, acatado pela 11ª Câmara Cível do TJ-RJ, obriga a companhia a pagar, por danos materiais, R$ 7 mil por mês à família de um empresário morto no voo. Cabe recurso, mas a Gol não comentou a decisão.