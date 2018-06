Gol e TAM retiram cobrança de taxas e diferenças tarifárias A Gol e a TAM, principais companhias aéreas brasileiras, informaram há pouco, por meio de seus sites, que não serão cobradas taxas e diferenças tarifárias para os vôos dentro do período da paralisação dos controladores de vôo, que parou os aeroportos brasileiros a partir do final da tarde de sexta, 30, até às 5h30 deste sábado, 31. Em nota da assessoria de imprensa, a TAM solicita aos passageiros que tiverem condições que adiem suas viagens, com o objetivo de evitar o intenso movimento registrado nos aeroportos, sem custos para os passageiros. Os serviços podem ser solicitados no call center da TAM, pelo telefone 4002-5700. A companhia informa ainda que aviões de reserva estão posicionados nos principais aeroportos para atender eventuais programações de vôos de reforços. Segundo a nota, a estimativa é que 10 mil passageiros da empresa não embarcaram na noite de sexta-feira, dia 30, devido à paralisação dos controladores de vôo. Segundo a TAM, havia cerca de 80 mil passageiros com reservas para a sexta. A previsão é que a operação se normalize a partir do início desta noite, com o embarque estimado de 60 mil pessoas.