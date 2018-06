Gol faz promoção para quem quer voar entre maio e julho

A companhia aérea Gol começou a vender às 20h desta quinta-feira, 17, passagens a partir de R$ 59. Até as 8h de terça-feira, 22, será possível adquirir bilhetes para voos nacionais a partir desse valor.

Para participar, basta adquirir os bilhetes de ida e volta simultaneamente em voos realizados entre os dias 1º de maio e 13 de julho e permanecer três noites ou um sábado no destino.

De São Paulo (Congonhas) para Rio de Janeiro (Santos Dumont), por exemplo, é possível encontrar voos a partir de R$ 59. Partindo de Petrolina com destino a Recife, há tarifas a partir de R$ 85. E para Curitiba, com origem no aeroporto de Congonhas (SP) é possível encontrar passagens a partir de R$ 99.

As passagens podem ser adquiridas pelo site da empresa. Mais informações e o regulamento completo da promoção podem ser acessados no site.