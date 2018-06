Gol quer transferir vôos de Congonhas para Guarulhos O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, informou nesta terça-feira, 30, que a empresa está conversando com as autoridades a fim de definir qual será a melhor maneira de amenizar problemas que poderão ser causados pelas obras previstas para ocorrer neste ano na pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Uma das alternativas é transferir parte dos vôos para Guarulhos, também na grande São Paulo. Atualmente cerca de 30% das operações da empresa passam por Congonhas. Segundo o executivo, a empresa está trabalhando junto com o governo para planejar e escolher a melhor opção de forma a evitar transtornos para os passageiros, além de qualquer impacto para a performance da empresa em 2007. "É importante que não exista o fator surpresa para o passageiro", afirmou. O presidente da Gol disse que a empresa ainda não definiu se vai oferecer transporte gratuito para seus clientes entre Congonhas e Guarulhos ou para outros aeroporto para onde os vôos possam ser transferidos, mas admitiu que essa poderá ser uma opção. Questionado sobre o impacto da retomada das operações da Varig sobre o mercado de aviação civil, Oliveira Junior, afirmou que a companhia está contemplada no planejamento de longo prazo da Gol, já que é uma concorrente de prestígio e de nome tradicional. Segundo ele, a política da Gol continuará sendo a de redução de custos, melhoria de qualidade, além de não adotar a prática de overbooking, o que deve garantir a confiança dos clientes na empresa.