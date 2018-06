Gol terá dois aviões para plano de contingência no carnaval A Gol vai disponibilizar dois aviões para cobrir eventualidades e problemas nos dias do feriado de carnaval. Os aviões vão ficar alocados nos aeroportos de Cumbica (Guarulhos) e Galeão (Rio). Segundo o vice-presidente de operações da Gol, David Barioni, este é o plano de contingência da empresa para o feriado. Barioni explicou que esses dois aviões são capazes de fazer 25 trechos de vôo por dia, o que equivale a 4,7% da malha da companhia que realiza 630 vôos por dia. Segundo o executivo, em dias normais, esta margem para eventualidades costuma de ser de 1% em média. "Estamos aumentando de 1% para 4,7% porque no carnaval a perspectiva de aumento de tráfego de passageiros é de 20%. Barioni espera que não tenha problemas com controladores de vôo no período. "Não temos nenhuma informação de que haverá problemas e espero que assim seja. Se não tiver chuva teremos uma operação normal. Não fazemos overbooking." O executivo, que também é piloto, fez na manhã de sábado o vôo inaugural da ponte aérea Rio-São Paulo com o Boeing 737-800 SFP (Short Field Performance), que partiu de Congonhas com 157 passageiros. O modelo foi desenvolvido pela Boeing a pedido da Gol para ter capacidade de pousar na pista do Aeroporto Santos Dumont, uma das mais curtas do mundo com 1.323 metros de extensão. O novo avião representa ainda aumento de capacidade de 30% no número de assentos das aeronaves da companhia na Ponte Aérea. A capacidade saltou de 144 do Boeing 737-700 para 187 passageiros.