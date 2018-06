Gol usará aeronaves maiores para regularizar voos, anuncia Anac

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta terça-feira, 3, que a companhia aérea Gol/Varig usará cinco aeronaves de fretamento como o Boeing 767, com capacidade para cerca de 230 passageiros, para regularizar os voos atrasados e cancelados da empresa.

O plano foi apresentado pelo diretor de Operações da companhia. A frota atual da companhia conta com aeronaves que acomodam entre 140 e 178 passageiros. A empresa também se comprometeu a apresentar relatórios semanais à Anac sobre a quantidade de horas de trabalho dos tripulantes.

Segundo a agência, a empresa informou que, em julho, ao implantar uma melhoria no sistema, "ocorreu o problema e foram gerados dados incorretos que culminaram no planejamento inadequado da malha aérea e da jornada de trabalho dos tripulantes. Por essa razão, foi adotada novamente a configuração de escala do mês anterior".

Na segunda-feira, passageiros que compraram bilhetes da Gol sofreram com atrasos e cancelamentos. A empresa atribuiu os atrasos a um "pico de movimento em razão do retorno das férias escolares" e à implantação de uma nova escala de funcionários. "Na ocasião, algumas tripulações atingiram o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e foram impossibilitadas de seguir viagem, gerando um efeito em cadeia", informou a empresa por meio de nota.

Ontem, dos 784 voos previstos pela Gol entre 0 hora e 22 horas, 408 (52%) registraram atrasos e 99 (12.6%) foram cancelados. Hoje, das 0 hora até às 19 horas, a companhia registrava atrasos em 258 (36.7%) das 703 partidas programadas e 52 (7.4%) cancelamentos, segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).