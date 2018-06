Gol volta a operar no sul do país

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Assim como os voos da TAM, a companhia aérea Gol voltou a operar normalmente nesta quarta-feira, 19, nos aeroportos de Florianópolis e Navegantes, em Santa Catarina, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os voos para a região sul do país foram interrompidos ontem por conta da nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue, que atingia a região.

Segundo a empresa, os clientes que tiveram a programação alterada estão sendo avisados via telefone, SMS e e-mail. A Central de Relacionamento também está disponível para receber ligações dos passageiros nos números 0300-115-2121 (Brasil), 0810-266-3232 (Argentina) e 598-2403-8002 (Uruguai). As reacomodações serão providenciadas sem cobrança das taxas previstas e, se os clientes preferirem cancelar a viagem, receberão o reembolso no valor integral dos bilhetes, segundo a Gol.

A empresa manterá o público informado sobre quaisquer novas mudanças em sua malha. Informações atualizadas estão sendo publicadas no blog da GOL, em http://blog.voegol.com.br.