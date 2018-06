Goleiro Bruno chora durante visita da avó

BELO HORIZONTE - O advogado Ércio Quaresma disse nesta terça-feira, 27, que o goleiro Bruno chorou muito durante a visita da avó que o criou, Stela Trigueiro de Souza. O goleiro está preso há vinte dias na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG) por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Eliza Samudio, sua ex-amante. Segundo Quaresma, o jogador "está suportando no limite a situação".

A visita durou cerca de 10 minutos, e foi assistida e autorizada pela Secretaria de Defesa Social. O atleta e os demais suspeitos presos são monitorados por uma equipe de outra penitenciária mineira, de Unaí. Eles foram proibidos de usar determinados equipamentos para evitar o vazamento de imagens dos presos.

Ércio Quaresma informou, que viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro e se reúne amanhã com a diretoria do Flamengo. Ele vai cobrar do clube o pagamento dos salários atrasados do goleiro Bruno Fernandes. Quaresma deve entregar aos diretores uma procuração para provar que pode representar o atleta em qualquer lugar do mundo.