Goleiro Bruno comenta após prisão: 'Copa de 2014 acabou'

O goleiro Bruno, do Flamengo, se mostrou preocupado com o futuro no futebol após sua detenção na noite de quarta-feira, 8. Em vídeo divulgado pela 'TV Globo', Bruno, que conversava com o amigo Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, afirmou: “Eu acho que as coisas ficaram muito mais difíceis. No Brasil, para mim (...) se eu tinha esperança de disputar a Copa de 2014, acabou. Isso sou eu falando”, disse o jogador.

O vídeo foi gravado na Polinter, no Andaraí, Zona Norte do Rio.

O advogado Michel Assef Filho afirmou que o goleiro negou em um depoimento rápido ter conhecimento do sequestro de Eliza Samudio, confessado na terça-feira pelo primo dele de 17 anos. A polícia, no entanto, negou que Bruno tenha falado.

Segundo os investigadores, o goleiro se negou a prestar informações sobre o sequestro de Eliza e disse que só iria prestar esclarecimentos em juízo.

O advogado afirmou que vai impetrar habeas-corpus assim que possível para tentar revogar a prisão temporária de cinco dias decretada na quarta-feira de manhã pela Justiça do Rio. Ele informou que o goleiro deverá passar a noite da carceragem da DH."Sobre o inquérito, a DH de Contagem (MG, no qual Bruno é investigado pelo assassinato da moça), eu ainda vou tomar conhecimento para poder dar declarações sobre o assunto".

(Com Pedro Dantas, de O Estado de S. Paulo)

