Goleiro Bruno é inocentado em caso de vídeo com mulheres

FRANCA - O goleiro Bruno, preso desde 2010 pela morte de Eliza Samúdio e pelo cárcere privado do filho Bruninho, foi absolvido no processo administrativo disciplinar instaurado para apurar o caso do vídeo, divulgado no mês passado, em que ele aparece ao lado de mulheres em um bar no momento em que deveria estar prestando serviços a uma entidade de apoio aos detentos. O processo foi finalizado nesta segunda-feira, 5.

Depois do ocorrido, Bruno Fernandes de Souza teve suspenso seu direito de trabalhos externos. E a decisão de agora favorece o atleta para que ele obtenha a progressão de pena e seja beneficiado com o regime semiaberto.

Uma comissão formada dentro do presídio de Varginha (MG), onde Bruno cumpre pena, foi a responsável por inocentá-lo no caso do vídeo. Após ouvir testemunhas, a conclusão foi de que ele não cometeu irregularidades ao se encontrar com duas mulheres e ser flagrado com uma lata de cerveja sobre a mesa.

Futuro

O advogado de defesa Fábio Gama disse que a Justiça deve ser avisada oficialmente sobre a absolvição ainda nesta terça-feira, 6, e voltará a analisar o pedido de liberdade.

O Ministério Público solicitou que Bruno passe por um exame criminológico antes de ser colocado na rua, mas o juiz ainda não definiu se isso será necessário. "Acredito que ele não terá de fazer, até porque esse exame não é realizado aqui na região", falou o advogado.

Fábio Gama afirmou ainda ao Estado que, com a progressão de pena, Bruno poderá dormir em casa e voltar a jogar futebol profissionalmente - o goleiro atuava no Flamengo. Segundo ele, no entanto, não há uma expectativa sobre quando isso ocorrerá. "Em se tratando de nossa Justiça, fica difícil ter uma previsão", finalizou.