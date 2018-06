Goleiro Bruno tentou se matar 'várias vezes' na prisão, diz Macarrão

RIO - O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes e o amigo dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, se recusaram a prestar depoimento na audiência realizada nesta sexta-feira, 17, como parte do processo por sequestro e lesão corporal contra a ex-amante do jogador, Eliza Samudio. Sete testemunhas convocadas pela defesa foram ouvidas ontem no Fórum de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio - entre elas o diretor de futebol do Flamengo, Zico, e a presidente do clube, Patrícia Amorim.

Apesar de ter decidido permanecer calado, Macarrão disse ao juiz Marco José Mattos Couto que ele e Bruno "não estão aguentando mais" a situação, e que o goleiro teria tentado se matar "várias vezes" - informação que nunca foi divulgada pela polícia ou pelo presídio em que os dois estão.

Bruno e Macarrão estão presos desde o dia 7 de julho no Complexo Penitenciário de Contagem, em Minas Gerais, e viajaram para a capital fluminense para participar da audiência. Eles responderão ao processo da Justiça mineira pelo desaparecimento e possível morte de Eliza. Os dois negam envolvimento no caso.

Na audiência desta sexta-feira, Patrícia Amorim garantiu que Bruno não voltará a jogar pelo Flamengo mesmo que seja absolvido nos processos, pois a imagem do clube ficou desgastada com as denúncias de envolvimento do goleiro no caso. Zico falou apenas por 10 minutos, afirmou que o jogador tinha um comportamento normal e disse ter ficado surpreso com as acusações.

O ex-goleiro do Flamengo chegou a desmaiar antes da audiência, dentro de uma cela do fórum, segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Ele teria sofrido uma queda no nível de glicose no sangue.

Depressão. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou que Bruno jamais tentou suicídio enquanto esteve sob custódia do Estado. O goleiro e Macarrão ficaram no Complexo Penitenciário de Bangu quando foram presos e foram levados ao mesmo local durante o período de audiências do processo pelo sequestro de Eliza, que acontecem no Rio.

Em nota, a Seap afirma também que Bruno passou por uma avaliação psiquiátrica e que foi diagnosticado um quadro de depressão - o que teria motivado uma determinação para que o atleta dividisse uma cela com o amigo. "Esse procedimento foi adotado uma vez que seria impossível que o interno em questão dividisse a cela com outros presos da unidade", informa o texto. O retorno dos dois a Minas Gerais já foi determinado pela Justiça fluminense.

Desaparecimento. Eliza Samudio está desaparecida desde o dia 4 de junho, quando teria sido chamada para o sítio de Bruno em Minas Gerais para discutir o reconhecimento da paternidade do filho da estudante. O corpo de Eliza não foi encontrado, mas os delegados da polícia mineira consideram a jovem morta.

A audiência realizada hoje no Rio faz parte do processo em que Bruno e Macarrão foram denunciados pelo sequestro da ex-amante do goleiro. No ano passado, Eliza havia procurado a polícia fluminense para dizer que estava grávida de cinco meses, e que os dois a haviam agredido e tentado forçá-la a tomar medicamentos para interromper a gravidez.