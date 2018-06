Golpe da fita adesiva em caixa eletrônico resulta em duas prisões Um golpe, que está se tornando comum em caixas eletrônicos da cidade, resultou na prisão de dois homens que esta manhã foram autuados em flagrante no 78º DP - Jardins, com base no artido 155 do Código Penal e foram recolhidos na carceragem daquela delegacia. Identificados como Leonardo Alves da Silva, de 23 anos, e Francisco Cardoso de Medeiros, de 20, os ladrões colocaram uma fita adesiva de dupla face na abertura da máquina, por onde saem as notas, em uma cabine do Unibanco na Rua Augusta. Uma pessoa tentou retirar dinheiro, mas a nota de R$ 50 ficou presa. Assim que a pessoa saiu da cabine, os ladrões entraram e retiraram a fita com a cédula. Uma pessoa que passava pelo local avisou os policiais lotados na cabine da PM, na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista. Os ladrões já haviam entrado em um ônibus, que seguiu em direção ao bairro de Pinheiros. Os Pms apanharam um taxi para persegui-los. Já na Avenida Rebouças, o coletivo foi interditado e os marginais detidos.