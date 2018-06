Golpe da sublocação deixa grupo sem teto Dez turistas da cidade de Itapevi, interior de São Paulo, caíram no golpe da sublocação, em Itanhaém, no litoral sul. O grupo pagou R$ 2 mil para ficar numa casa da região durante a semana do Natal. Ontem, porém, eles foram notificados pela caseira de que deveriam sair antes do combinado, pois a proprietária chegaria hoje. O grupo registrou ocorrência na delegacia da cidade, numa tentativa de reaver parte do pagamento.