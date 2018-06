Golpe do bilhete premiado leva 4 para a cadeia no PR

Quatro suspeitos de aplicar golpes do bilhete premiado foram presos ontem em São José dos Pinhais, no Paraná, pelos policiais de Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas, segundo informações da Agência Estadual de Notícias. Os suspeitos foram detidos quando se preparavam para aplicar o golpe. Com eles, a polícia aprendeu dólares, reais, celulares, recibos de depósitos bancários e cartões da Mega-Sena que seriam usados nos golpes.

Segundo a polícia, o grupo saiu de Santa Catarina e estava na cidade para aplicar o golpe do bilhete premiado. Três deles tinham passagens pela polícia pelo mesmo delito. Todos foram autuados em flagrante por estelionato e formação de quadrilha. Depois de prestarem depoimentos, eles foram encaminhados para o Centro de Triagem II em Piraquara, onde aguardam decisão da Justiça. Caso sejam condenados, podem pegar de um a cinco anos de prisão. A polícia continua as investigações para descobrir vítimas do grupo.