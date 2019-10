'Golpe do delivery': você já ouviu falar? Conhece alguém que foi vítima? Conte para a gente

SÃO PAULO - Uma reportagem publicada pelo Estado nesta sexta-feira, 4, relatou que ao menos duas pessoas foram vítimas do "golpe do delivery" ao pedir refeição por aplicativo. A produtora cultural Thássia Moro pagou com cartão de débito R$ 2 mil por um burrito que custava R$ 35. O prejuízo do gerente de projetos Luis Sanches foi ainda maior: R$ 4.621,68 por uma comida indiana de R$ 108,50.

Em ambos os casos, os clientes encomendaram o prato pelo app do iFood. A empresa explicou que crimes como esses acontecem quando entregadores usam máquinas de pagamentos não vinculadas à companhia e, "se aproveitando da distração dos consumidores", adulteram o valor da compra.

DICAS: Veja como se prevenir do 'golpe do delivery'