Golpe dos abadás faz vítimas na internet A polícia baiana investiga golpes aplicados em foliões por três sites que anunciam vendas de abadás por preços menores que os cobrados no mercado. Um deles, o site Abadá S/A (www.abadasa.com.br), retirado do ar na madrugada de ontem, foi descoberto há duas semanas, depois que um empresário de Salvador recebeu um telefonema de um cliente do Rio que queria saber como retiraria os abadás. "Quando vi, eles estavam usando o endereço e o telefone da minha empresa como central de atendimento", afirma Gileno Carvalho, proprietário de uma empresa que aluga equipamentos de áudio e vídeo, chamada Promoeventos Organizações e Produções. "Nunca vendi abadás." A polícia já identificou algumas vítimas. Entre os casos conhecidos está o de uma turista de Santa Catarina, que chegou à capital baiana na terça-feira e procurou o empresário para saber como retirar os convites, dois de camarote e dois de blocos, pelos quais pagou R$ 720 - o preço deles, pelo mercado, seria de aproximadamente R$ 1.200. GOLPE VIRTUAL O delegado da 1ª Delegacia, Omar Andrade, que investiga o caso, informou que o site específico já foi rastreado na tentativa de descobrir quem são os responsáveis. O Abadá S/A está registrado no Rio, hospedado nos Estados Unidos, sob o nome de um mecânico de Vitória (ES). A conta bancária utilizada pelos golpistas é de um feirante de 19 anos, de Salvador. Ambos negaram qualquer participação no esquema. A polícia ainda não sabe estimar o número total de vítimas do golpe. "É importante que os foliões comprem os convites diretamente dos fornecedores, que têm páginas próprias de vendas pela internet, ou de agências de viagens conhecidas", afirma o delegado Andrade. "E que desconfiem caso encontrem preços muito mais baixos que os anunciados pelos blocos e camarotes."