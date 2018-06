Google Mapas trará linhas de ônibus em SP A São Paulo Transporte (SPTrans), a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e o Google apresentaram ontem o novo site do Google Mapas, que agora contém informações sobre transporte público. Por meio de uma parceria, as entidades de transporte cederam seus bancos de dados para o gigante da internet, que passa a disponibilizar, junto com seu serviço de rotas para se locomover entre dois endereços, informações sobre linhas e horários de ônibus, trens e metrô da região metropolitana. O mesmo serviço foi lançado em Belo Horizonte. As duas cidades são as primeiras da América Latina a adotar o sistema. O endereço é www.google.com.br/mapas.