Governador busca apoio de colegas para volta da CPMF

O governador reeleito do Piauí, Wilson Martins (PSB), anunciou ontem uma reforma administrativa, para reduzir o tamanho da máquina do Estado.

Ele pretende nomear os secretários, por critérios técnicos, somente depois do Natal e vai priorizar a saúde na sua gestão. Wilson está mobilizando os governadores para regularizar a Emenda Constitucional 29 e pela reedição da CPMF, para aumentar os recursos para saúde.

Wilson viaja amanhã para Brasília e terá reuniões em alguns ministérios, com o presidente Lula e com a presidenta eleita Dilma Rousseff negociar a retomada obras paradas durante o período eleitoral. O governador disse que quer priorizar os projetos de infraestrutura que dependem de repasses federais.

"Não se pode gastar mais do que arrecada e tem que arrecadar mais. Temos que compatibilizar as receitas e despesas. A máquina vai ser no tamanho que o Estado suporta", prometeu.

Uma reforma administrativa ainda está sendo pensada e será encaminhada à Assembleia Legislativa para redução de órgãos e secretarias. "Estamos estudando a redução do tamanho da máquina", adiantou o governador.

Sobre a composição da equipe de Governo, Wilson Martins afirmou que os atuais secretários continuam nos cargos até o final de dezembro. A composição da nova equipe vai seguir critérios técnicos, apesar das indicações políticas, disse ele.

Wilson Martins enumerou um conjunto de obras e fez um diagnóstico da situação do Piauí para apresentar ao Governo Federal.

Wilson Martins elegeu como principal prioridade a saúde. Ele está mobilizando os governadores do seu partido: de Pernambuco (Eduardo Campos), Ceará (Cid Gomes), Espírito Santo (Renato Casagrande), Paraíba (Ricardo Coutinho), Amapá (Camilo Capiberibe), e o petista baiano Jaques Wagner pela aprovação e regulamentação da Emenda Constitucional 29, que destina recursos do Orçamento especificamente para a saúde. E para lutar pela reedição da CPMF com verbas também voltadas para este setor.

"Já estivemos tratando desse assunto também com o governador Jaques Wagner, Cid Gomes, Renato Casagrande e Eduardo Campos para garantir a aprovação da Emenda 29. Tem que ser regularizada. E ainda temos que reeditar a CPMF para capacitar a saúde de investimentos. Com isso, vamos valorizar mais os servidores da saúde. Vamos ter condições de saúde em todos os municípios", assinalou o governador.