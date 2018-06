Governador confirma as mortes dos policiais e decreta luto oficial

GOIÂNIA - O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), decretou três dias de luto oficial. E, em nota oficial afirmou lamentar profundamente a morte dos delegados e servidores da Secretaria de Segurança Pública. Em decorrência do acidente com o helicóptero da Polícia Civil. "Goiás perde profissionais de altíssimo valor, ilibada reputação, reconhecida competência e notável valor humano, que se destacaram no exercício de suas funções, honrando a tradição de nossa Polícia.

"Ao longo de suas vidas, eles souberam valorizar o trabalho a que se dedicaram. Morreram no estrito cumprimento do dever legal, exercendo com denodo a missão superior de proteger o cidadão e oferecer segurança e tranquilidade aos goianos. Merecem, assim, todo o nosso reconhecimento, nosso preito de gratidão e, neste momento derradeiro, os nossos sinceros aplausos", afirmou o governador tucano.