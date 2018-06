Governador da PB vê conivência de policiais na fuga de presos Pelo menos 84 presos fugiram, na madrugada de ontem, do Presídio Sílvio Porto, de segurança média, em João Pessoa. A fuga ocorreu através de um túnel de 50 metros. O governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), disse que a fuga ocorreu com a conivência de policiais e funcionários do presídio. Cunha Lima mandou prender os agentes penitenciários e policiais militares que estavam de plantão e exonerou o diretor do presídio, Paulo Costa. "Teve a participação de servidores do Estado. Vamos identificar os responsáveis e puni-los", disse o governador, que também exonerou a coordenadora do Sistema Penitenciário do Estado, Vânia Lustosa. Apenas dois presos tinham sido recapturados, até às 13h de hoje. Toda Polícia da Paraíba foi mobilizada para recapturar os fugitivos, que são considerados de alta periculosidade.