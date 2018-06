Governador de RR terá salário de R$ 26,7 mil A partir deste mês, o salário do governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), será reajustado em 43%. Passará de R$ 18,6 mil para R$ 26,7 mil. O aumento foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa, mas a vigência foi adiada para 1.º de julho. Ao lado do Paraná, ele terá o maior salário pago a governador no País.