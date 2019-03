Governador do DF entra na Justiça para fechar presídio federal em Brasília onde está Marcola

BRASÍLIA - O governador do Distrito Fedreal, Ibaneis Rocha (MDB), acionou nesta segunda-feira a Justiça com pedido para que o presídio federal de segurança máxima do DF, localizado no complexo da Papuda, seja fechado.

Ibaneis também voltou a pedir a transferência imediata do líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, para outro Estado. Em encontro com prefeitos, Ibaneis disse que em nenhuma outra capital federal do mundo haveria situação como a de Brasília.

No fim de semana, ele já tinha criticado a decisão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de transferir Marcola para Brasília. Segundo ele, a atitude do ministro demonstra que "ele não conhece nada de segurança, realmente".

"Essa medida do governo afronta qualquer raciocínio lógico, extrapola, passa dos limites. Vou fazer um escarcéu. Essa pessoa não pode ficar aqui. Essa transferência ofende a lei de segurança nacional", disse Ibaneis. Inaugurada em outubro, a unidade de Brasília é a mais nova administrada pela União e abriga outros presos pertencentes à facção paulista.