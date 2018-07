Governador do ES decreta estado de emergência O governador José Ignácio Ferreira decretou, nesta quarta-feira, estado de emergência no Espírito Santo por causa dos estragos provocados pela chuva, que começou na última sexta-feira. Nove pessoas já morreram, três continuam desaparecidas, e 2.600 estão desabrigadas em 28 dos 78 municípios capixabas. Até esta terça-feira, apenas seis municípios estavam em estado de emergência. Nesta quarta, o governador e o ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna, sobrevoaram de helicóptero o norte do Estado, o mais atingido. A previsão da meteorologia é que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira, pelo menos, o que deve agravar a situação. Suassuna colocou a estrutura do governo federal à disposição do Estado e anunciou a possibilidade de liberação de verbas. O ministro da Integração Nacional disse ter ficado impressionado com a extensão dos danos. Ainda nesta quarta ele viajou para o Ceará, que enfrenta a seca. Com o excesso de chuva, barragens construídas ilegalmente se romperam, provocando a interrupção de estradas e mortes. Apenas em Jaguaré, 145 barragens se romperam. Em Rio Bananal foram 160. O mesmo aconteceu com outras 80 em Nova Venécia. O secretário estadual de Meio Ambiente, Sávio Martins, disse que não houve fiscalização rigorosa nas centenas de barragens construídas durante os três anos de estiagem no Estado. Na madrugada desta quarta, a rodovia estadual ES-130 também foi interrompida, isolando três municípios do extremo norte do Estado - Murici, Ponto Belo e Montanha, onde 40 casas foram destruídas. Essa rodovia era uma das alternativas para a BR-101. Segundo o secretário estadual de Transportes, Jorge Leal, serão necessários no mínimo 30 dias para a reconstrução da estrada. Engenheiros do Exército que também sobrevoaram o norte do Estado estudam a possibilidade de construir uma ponte metálica para solucionar o problema com a interrupção da BR-101. A BR-101 Norte é a estrada em piores condições. Sua interrupção em três pontos está causando prejuízos diários de US$ 180 mil à Petrobras. O petróleo que a estatal produz na região só pode ser escoado por carretas. Na região serrana, onde se concentra a produção de frango de corte, as chuvas também estão causando prejuízo. As granjas estão com dificuldade até para obter ração para as aves.