Governador do ES entrega projeto para recuperar Rio Doce

VITÓRIA - A presidente Dilma Rousseff chegou ao Espírito Santo às 15h40 desta quinta-feira, 12, e desembarcou em Colatina, acompanhada do governador Paulo Hartung (PMDB), onde participou de uma reunião com representantes do governo do Estado e das prefeituras de Baixo Guandu, Colatina e Linhares.

O governador do Estado aproveitou a presença da presidente para entregar uma proposta de Plano de Recuperação da Bacia do Doce. O documento estabelece diretrizes e uma série de ações para recuperação de nascentes, cobertura florestal, além de ampliação e modernização de sistemas de esgoto ao longo do rio e seus afluentes.

A proposta de Hartung é criar uma ação conjunta da União com os governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, iniciativa privada, sociedade e a Samarco, empresa responsável pelo rompimento das barragens em Mariana (MG).

De acordo com Hartung, o plano foi baseado no projeto "Olhos D'água", do Instituto Terra, liderado pelo fotógrafo Sebastião Salgado.

"Esse projeto é um porto seguro, que mostra que é possível fazer essa recuperação do Rio Doce. É uma iniciativa que já foi desdobrada em um projeto de recuperação de todo o Rio Doce, já foi entregue ao BNDES em 2014 e hoje apresentei novamente à presidente Dilma. Em um momento desafiador como o atual, nós podemos transformar esse importante projeto em um processo de recuperação do Doce que possa até ser útil e sirva de exemplo ao Brasil em relação à gestão de água e recursos hídricos", detalhou Hartung.

Depois de sobrevoar parte da região atingida pela lama, em Minas Gerais e no Espírito Santo, a presidente se reuniu com autoridades e técnicos, e fez um primeiro balanço das ações.

"Hoje demos um passo importante com a consolidação de uma atuação conjunta do governo Federal, governos estaduais e municípios atingidos. Nesta fase emergencial vamos atuar tendo prioridade nas ações que atendam a população. No Espírito Santo, vamos auxiliar com a presença do Exército e ações para abastecimento de água como a ampliação do número de carros-pipa na região", disse a presidente.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa, Dilma Rousseff disse apoiar a iniciativa proposta pelo governador capixaba. "Hartung apresentou um projeto oportuno e estruturante para a recuperação da Bacia do Rio Doce, lembrando que esse rio é a fonte da vida e merece ser recuperado", disse a presidente.

Segundo a presidente, este é um dos maiores desastres que o País já sofreu tendo em vista os impactos sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia local.

População ribeirinha. As famílias que moram às margens do Rio Doce, no Espírito Santo, já foram retiradas dos locais, para que se evite o contato com a lama que desce de Minas Gerais. A ação para a retirada dessas pessoas aconteceu no último final de semana, quando o alerta era de chegada da massa de lama ao Estado na segunda-feira.

"Foi um trabalho duro durante o final de semana, usando helicópteros para fazer a remoção. Estamos fazendo um trabalho muito preventivo no sentido de antecipar os problemas e gerenciar com o menor impacto para a população", disse o governador capixaba.

De acordo com o boletim do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), emitido às 17 horas, a nova previsão de chegada da massa de lama à cidade de Baixo Guandu será após a segunda-feira. Já em Colatina, a nova previsão aponta que a lama chegue no dia 17, e em Linhares, a previsão é de que o material chegue no dia 19. Segundo o CPRM, os atrasos na chegada da lama ocorrem por conta de intercorrências que o material encontra no percurso, como barragens e percurso do rio.