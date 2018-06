Governador faz contato com colegas do Nordeste O governador do Piauí, Wilson Martins (PSB), já manteve contato com governadores do seu partido - Cid Gomes (CE), Eduardo Campos (PE) e Renato Casagrande (ES) - para discutir aumento de repasses para saúde, incluindo a regulamentação da Emenda 29 e a recriação da CPMF. Ele também conversou com Jaques Wagner (BA), para mobilizar os governadores petistas.