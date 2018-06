Governador fixa mínimo de R$ 600 no TO

O governador José Wilson Siqueira Campos (PSDB) aumentou para R$ 600 o valor do salário mínimo dos servidores estaduais. Em medida provisória publicada no Diário Oficial do Estado, Siqueira também fixou auxílio para transporte e alimentação de R$ 150 para todos os ocupantes de cargos públicos que recebem o mínimo. No caso de o beneficiário receber vale-transporte, o auxílio cai pela metade.

A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Administração informou que o novo salário beneficiará 1.018 servidores e representará gasto suplementar de R$ 68,3 mil na folha, sem contar o auxílio de R$ 150 a que terão direito.